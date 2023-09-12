تنويه من التعليم بشأن الطلبة المرشحين للزمالة المصرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة تدعو المرشحين (الأصلاء والاحتياط) للزمالة إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنحة في موعد أقصاه 2023/9/15 وبخلافه سيتعذر على الجانب المانح تسجيل وقبول الطالب".