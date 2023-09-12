حادث سير يتسبب بمصرع وإصابة 4 اشخاص في ميسان (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حادث إصطدام وقع بين مركبتين على طريق عمارة – بغداد (قضاء علي الغربي) في محافظة ميسان".وأضافت، أن "الحادث حصل السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى الى وقوع الحادث".وأشارت الى أن "الحادث تسبب بوفاة ثلاث اشخاص واصابة اخر بجروح بليغه وتم نقله إلى المستشفى على الفور".