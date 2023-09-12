التربية تُشكل لجان متابعة تخص المدارس الأهلية الاجنبية والدولية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ لسومرية نيوز، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أعلن عن تشكيل لجنة متابعة فورية للاشراف على مناهج المدارس الأهلية الدولية والاجنبية حفاظاً على الهوية الوطنية من نشر الثقافة الدخيلة بين صفوف الطلبة وعدم الترويج للمواضيع والأفكار التي تؤثر على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".واضاف انه "تم صدور امر وزاري يوجب على اعضاء اللجنة المكونة من الاشرافين والتفتيش التربوي والتعليم الأهلي والاجنبي النزول الميداني بشكل مستمر ومقابلة الطلبة والاستعلام منهم عن طرح هكذا افكار اثناء الدروس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تماشياً مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الاصيلة".