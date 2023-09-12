استخراج "تراجي إذن" من معدة طفل في بابل (صور)

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نجح فريق طبي متخصص في مركز الشهيد ماجد الجبوري لإمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى مرجان التعليمي التابع لدائرة صــحة بابل برئاسة علي موجان بإجراء تداخل ناظوري طارئ لطفل يبلغ من العمر سنة وتسعة اشهر لاستخراج جسم غريب (قرط) من داخل معدته كان قد ابتلعه في وقت سابق".واكد رئيس الفريق، "نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للطفل بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى".