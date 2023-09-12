القضاء يعلن استرداد متهم من خارج العراق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم استرداد المتهم الذي نفذ جريمة قتل بحق ثلاثة أشخاص في ميسان بعد أجراء كافة المخاطبات الأصولية بجهود حثيثة".وتابع أن "المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل الأشخاص الثلاثة وتم تدوين أقواله أصوليا وتوقيفه وفقاً لإحكام المادة (1/406/أ) من قانون العقوبات".