بتهمة المحتوى الهابط.. صدور امر قبض بحق الفنانة "جوانا الأصيل" (وثيقة)

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن "محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت امر قبض وتفتيش بحق الفنانة، ياسمين محمد حسين والمدعوة (جوانا الاصيل)".وأضافت، أن "امر القبض جاء على إثر قيام المتهمة بنشر محتوى فاضح مخل بالحياء".الوثيقة ادناه: ـ