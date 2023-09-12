محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ، ماجد الوائلي، وردت لـ السومرية نيوز، "لمقتضيات المصلحة العامة ونظراً لحلول ذكرى مناسبة استشهاد الرسول الأعظم (ص) وتوافد الزائرين الكرام وبغية تفويج أعداد الزائرين بانسيابية عالية وتوفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء محافظتنا الكرام بالتشرف لتقديم الخدمات لهم، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023".واستثنى القرار، وفق الوثيقة، "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".