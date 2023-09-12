تلاعب في تسجيل قطع أراض.. أوامر قبض بحق مـدير بلـديَّـة بصلاح الدين

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر (4) أوامر بالقبض على مُدير بلديَّة الطوز الأسبق".وتابع البيان، أنَّ "أوامر القبض بحق المُتَّهم تأتي؛ على خلفيَّة القضايا الخاصَّة بالتلاعب في تسجيل (4) قـطع أراضٍ في الـطوز؛ ممَّا تسبَّب في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال الجهة التي يعمل بها".وأضافت الدائرة، أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر القبض بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".وتنصُّ المادة (٣٤١) على إيقاع عقوبة الحبس على " كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه".