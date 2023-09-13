التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة تخص الأوائل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40563 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".ودعت الوزارة المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى "استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".ادناه الأوامر الوزارية والأسماء: ـ