محافظة عراقية جديدة تُعطل الدوام الرسمي غداً الخميس (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.



وذكرت المحافظة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس".

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