بعد عام ونصف.. العثور على جثة أحد ضحايا "حادثة العبارة" بنينوى (صور)

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفرزة بحث وانقاذ بأمرة المقدم فيصل الچحيشي، تمكنت من العثور على جثة احد ضحايا العبارة بعد قرابة عام ونصف على الحادثة".وأضافت، أن "الجثة تم التعرف عليها من خلال المستمسكات الثبوتية التي كانت في جيب الضحية، والذي تبين ان اسمه (فراس رامي محمد من مواليد 1991)".وأشار البيان الى، أن "الجثة عُثر عليها قرب منطقة يارمجة".