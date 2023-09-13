قرار جديد من محافظ البصرة بشأن "الكوفيات" (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من العيداني، جاء فيها، "لمقتضيات الضرورة الأمنية واستناداً للصلاحيات المخولة الينا تقرر: غلق الكوفيات في المحافظة (مركز المحافظة والأقضية والنواحي) كافة الساعة الثانية عشرة ليلاً.الوثيقة ادناه: