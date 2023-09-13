اندلاع حريق بمخزن للمواد الكهربائية في بغداد.. والدفاع المدني يتدخل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الكهربائية بمنطقة الشورجة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقاً اندلع داخل مخزن للمواد الكهربائية بمنطقة الشورجة عكد النصارى، في العاصمة بغداد".



وأضافت، ان "فرق الدفاع تكافح الحريق بمشاركة عدد من فرق الإطفاء التخصصية".