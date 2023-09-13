افتتاح خط سكة حديد بغداد – فلوجة بعد توقفه 4 سنوات

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السعداوي افتتح خط سكة حديد بغداد – فلوجة بعد توقف دام أربع سنوات".واكد الوزير: "نعمل على توفير خدمة متكاملة لنقل الطلبة والموظفين والمواطنين الكرام".