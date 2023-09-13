Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد الزلازل الأخيرة.. تحذير من حدوث زلزال على البحر الأحمر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة

محليات

2023-09-13 | 05:12
مغتصب الأطفال في الانبار &quot;حكمت رجب&quot;.. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة
12,038 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

لا تزال قضية معلم القرآن الكريم في محافظة الانبار حكمت رجب العاني، حديث الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت مصادر محلية، اليوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2023، تفاصيل جديدة عن حادثة الاغتصاب الأطفال.

وتقول المصادر للسومرية نيوز، ان "أحد الأطفال المشاركين في الدورة القرآنية التي يقيمها حكمت رجب العاني، عاد الى المنزل وهو ينزف نتيجة تعرضه للاغتصاب من قبل المجرم (حكمت رجب)"، مستدركة، "والدته استغربت في بادئ الامر، وبعد ذلك شرح الطفل المغتصب الى والدته الامر بالتفاصيل".

وتضيف، أن "والدة الطفل ذهبت لتقديم شكوى لدى الجهات الأمنية، وقالوا لها الحل يكمن بالذهاب الى قاضي المحكمة لتقديم الشكوى، فرفضت لأسباب تتعلق بالفضيحة المجتمعية، كما ان الأجهزة الأمنية حاولت اقناعها بتقديم الشكوى لينال جزائه العادل باعتبار ان الجهات الأمنية لا تستطيع اعتقال أي شخص دون امر قضائي".

وتتابع المصادر، أن "الأجهزة الأمنية اتصلت بوالد الطفل (منفصل عن والدة ابنه) واخبرته انه ابنه تعرض للاغتصاب وبعدها قدم والد الطفل شكوى امام القاضي استنادا على اقوال الطفل الذي اعترف على (حكمت رجب) انه هو من قام باغتصابه ثم قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المجرم منتصف آب الماضي وبعدها أصدرت المحكمة حكمها يوم أمس الثلاثاء".
 
فيما ان "حكمت رجب" ينتمي الى أحد الاحزاب الاسلامية في العراق (تتحفظ السومرية على ذكر اسمه)، كما يحاول الحزب اخراجه من السجن والغاء الاوامر القضائية عبر الوساطات السياسية، وفقا للمصادر. 

وتشير معلومات "غير مؤكدة" تداولها نشطاء عر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ حوادث الاعتداء الجنسي طالت ربما "عشرات الأطفال" أثناء "دورات لحفظ القرآن" كان يشرف عليها العاني بشكل دوري في مسجد "حي المعلمين"، لكن عوائلهم لا تريد رفع دعاوى قضائية لأسباب عشائرية ومجتمعية.


ولم يصدر الوقف السني، المسؤول عن المسجد وموظفيه ورجال الدين، أي تعليق حول الحادثة.

كما طالب خبراء في القانون ومدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال ذات الظروف المشددة.

وأصدرت محكمة جنايات الأنبار، أمس الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر 2023، الحكم المؤبد مدى الحياة مرتين على المجرم (حكمت رجب – مؤذن وموظف الوقف السُني الرمادي – جامع حي المعلمين) لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الأطفال من خلال دورات تحفيظ القرآن.

وجاء في وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى وحصلت عليها "السومرية"، أنه "تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيَين السيدَين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونَين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها التالي:

*حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبد الله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقاً لأحكام المادة ۳۹۳/ ۱ و۲ / أ و ج من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۶۹ المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۳ القسم ۳ ف ا منه واحتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۳/۸/۱٥ لغاية ۲۰۲۳/۹/۱۱ وذلك عن جريمة اللواط بالمجني عليه الطفل ع. ي. ع.

*حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبد الله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقاً لأحكام الماد ۳۹۳/ ۱ و۲ / أ و ج من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ لسنـة ۲۰۰۳ القسم ۳ ف ا منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجني عليه الطفل أ.ع. غ.

كما أن تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى، وفق ما جاء في وثيقة القضاء.

وبحسب الوثيقة، فإن المحكمة أفهمت المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى ستُرسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم وبإمكانه الطعن تمييزاً أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقاً لأحكام المادة ٢٢٤/ د الأصولية.

والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية، كما أن القرار صدر وجاهياً وبالاتفاق استناداً لأحكام المادة ۱/۱۸۲ الأصولية قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وأُفهم في 2023/9/12، وفقا للوثيقة.

ويأتي ذلك بعد مدة من ضجة واسعة في العراق، بعد جريمة اغتصاب طفلة وقتلها في محافظة البصرة جنوبي العراق، من قبل شخص يسكن على مقربة من منزل الضحية، وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بياناً ندّد فيه بالجريمة، فيما نظّم ناشطون وقفات للمطالبة بإعدام المعتدي الذي تم اعتقاله بعد ساعات من الجريمة، بعد التقاط كاميرا مراقبة صورا له بصحبة الطفلة وهو يدخلها إلى منزل مهجور قريب من بيتها.

ويرى خبراء ومراقبون أن ما يُعلن عنه من جرائم اغتصاب الأطفال أقل بكثير مما يُخفى.

وازدادت ظاهرة "اغتصاب الأطفال"، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة.

ويسعى مجلس النواب العراقي منذ العام الماضي إلى تمرير مشروع قانون حماية الطفل بعد تعثره خلال الدورات السابقة، حيث إنّ القانون يهدف للحد من العنف ضدّ الأطفال، حيث يزعم العديد من أعضاء مجلس النواب أن "المشروع الحالي يفتقر إلى التوازن بين الحماية والعادات والتقاليد والقيم والأعراف المجتمعية".

وفي منتصف أيار/ مايو الماضي 2023، أصدر القضاء العراقي أحكام الإعدام والسجن، بحق عدد من مغتصبي الأطفال، فيما كُشف وقتها عن تأكيدات بوجود العشرات من القضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العنف المرأه ضد الرجل - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-13
Play
العنف المرأه ضد الرجل - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة جميلة - الحلقة ١٠١ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-13
Play
علوة جميلة - الحلقة ١٠١ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
Play
مع النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-12
Play
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
Play
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
خط أحمر
Play
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
Play
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
مهما عزّ عليك طلبك فالله هو القادر على اتمامها - الحلقة ٢٦
14:00 | 2023-09-10
Play
مهما عزّ عليك طلبك فالله هو القادر على اتمامها - الحلقة ٢٦
14:00 | 2023-09-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Play
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Biotic
Play
Biotic
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
Play
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
Play
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العنف المرأه ضد الرجل - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-13
Play
العنف المرأه ضد الرجل - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة جميلة - الحلقة ١٠١ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-13
Play
علوة جميلة - الحلقة ١٠١ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
Play
مع النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-12
Play
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
Play
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
لقطات
Play
لقطات
قوّة المرأة الإنتاجية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-10
Play
قوّة المرأة الإنتاجية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
Play
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
مهما عزّ عليك طلبك فالله هو القادر على اتمامها - الحلقة ٢٦
14:00 | 2023-09-10
Play
مهما عزّ عليك طلبك فالله هو القادر على اتمامها - الحلقة ٢٦
14:00 | 2023-09-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Play
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Biotic
Play
Biotic
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
Play
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.