المثنى تنضم لقائمة المحافظات المعطلة للدوام الرسمي غداً الخميس

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 14 ايلول، بمناسبة حلول ذكرى استشهاد سيد الكائنات نبي الرحمة المصطفى محمد (ص)".وأضاف، أن "العطلة يستثنى منها المدارس التي لديها امتحانات الدور الثاني".