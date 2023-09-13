بعد الغاء نظام التنويع.. تشكيل لجنة لدراسة وضع الراسبين في السادس الإعدادي

وقال الوكيل الإداري لدى وزارة التربية فلاح القيسي، إنَّ قرار إلغاء تنويع التعليم والعودة إلى نظام العلمي والأدبي جاء بعد دراسات مستفيضة قدمها المختصون بالشأن التربوي وتم الأخذ به من خلال متابعة ردود المواطنين بذلك، ومن المؤمل تطبيقه للعام الدراسي 2023 ــ 2024 من أجل مصلحة الطلبة، حيث سينعكس ايجاباً على المستوى العلمي للطالب.وأضاف أن السنة الماضية كانت آخر فترة تشهد تطبيق نظام تنويع التعليم، مشيراً إلى حصول بعض التغييرات البسيطة بالمناهج الدراسية بما يتماشى مع تطبيق القرار ولا توجد أي تأثيرات كبيرة في الطلبة بهذا الصدد.وأشار القيسي إلى تشكيل لجنة من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات لدراسة ما يخص الطلبة الراسبين بمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2022 ــ 2023، وهي أما شمولهم بنظام المحاولات أو اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب وتحويلهم إلى الفرع العلمي وسيتم اصدار ذلك من خلال اللجنة، وفقا للصحيفة الرسمية.