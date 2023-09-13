بغداد.. اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان في العرصات (صور)

السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2023، باندلاع حريق في منطقة العرصات بالعاصمة بغداد.



وذكر المراسل، ان حريقاً اندلع في منطقة العرصات بالعاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني وصلت وحاليا تكافح النيران في مولده كهربائية".



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