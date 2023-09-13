"باكورة تعاون جاد".. نزاهة العراق توقع اتفاقاً مع اتحاد المدربين العرب

وذكر بيان للنزاهة ورد لـ السومرية نيوز، أن "سفارة جمهورية العراق في عمّان احتضنت مراسم توقيع اتفاق التعاون المشترك بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق واتحاد المدربين العرب، وذلك بحضور القائم بأعمال جمهورية العراق في العاصمة الأردنية عمّان منيف علي حسين".ووقع الاتفاق عن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد نائب رئيس هيئة النزاهة مظهر تركي عبد، بينما وقعها عن اتحاد المدربين العرب رئيس الاتحاد يونس أحمد خطايبة، وفق البيان.وفي مستهل مراسم التوقيع، أعرب القائم بالأعمال عن "اعتزاز العراق بعقد اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف المؤسسات العربية ومنها اتحاد المدربين العرب، مشيراً إلى أن توقيع الأكاديمية على الاتفاق المشترك للتعاون مع الاتحاد سيكون له الأثر الكبير لتطوير القدرات الفنية في هذا الإطار".من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة النزاهة، أن "توقيع هذا الاتفاق سيكون باكورة تعاون جاد وبناء بين الطرفين لتطوير قدرات موظفي الأكاديمية في أداء واجباتهم في مكافحة الفساد ورسم استراتيجيات المكافحة وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ويرسخ معايير النزاهة في الأداء الحكومي، ووفقاً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ (المعدل)".بدوره، بيّن رئيس الاتحاد يونس أحمد خطايبة، "اعتزازه بتوقيع الاتفاق ليكون خط شروع في انطلاق خطة واسعة وطموحة لتدريب كوادر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، ووضع استراتيجية تستجيب لمتطلبات التطور في مجال مكافحة الفساد واعتماد المعايير الدولية في ذلك".