ذكرى وفاة الرسول.. الحج والعمرة: اقبال واسع على زيارة النجف

أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، وجود اقبال كبير على زيارة النجف لتأدية مراسيم ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص).



وقال المسعودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هنالك إقبالاً واسعاً على زيارة النجف الاشرف بذكرى استشهاد النبي محمد (ص) من جميع المحافظات".



واستطاعت الهيئة، وفق المسعودي، "نقل الزوار من القطوعات الى الكراجات المخصصة لإركاب الزائرين وفق خطة معتمدة من قبل موظفي الهيئة وملاكاتها المتخصصة في تفويج الحشود".