حشود غفيرة تُحيي ذكرى وفاة الرسول بجامع الخطوة في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أحييت حشود غفيرة من محافظة البصرة، اليوم الخميس، ذكرى وفاة النبي محمد (ص) في جامع ومسجد خطوة الامام علي (ع).

وقال مرسلنا، إن الالاف من الزائرين توافدوا الى جامع ومسجد خطوة الامام علي (ع) بقضاء الزبير من مختلف المناطق في محافظة البصرة.

وأضاف، أن هذه الجموع أحييت ذكرى وفاة النبي محمد (ص).



وأشار الى، ان الخطط الامنية والخدمية التي وضعتها الجهات المعنية كانت مرنة الى درجة حافظت على انسيابية دخول وخروج الزائرين. وأشار الى، ان الخطط الامنية والخدمية التي وضعتها الجهات المعنية كانت مرنة الى درجة حافظت على انسيابية دخول وخروج الزائرين.