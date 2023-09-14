الإعدام لمجرم فجر زوار الامامين العسكريين في "التاجي" عام 2014

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التفجير راح ضحيته عدد من الشهداء واصابة اخرين في منطقة التاجي شمال بغداد، لافتا إلى أنه قام بعد التفجير بتصوير الحادثة كونه احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".