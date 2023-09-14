انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار.. إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".واشار الى أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية يزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".