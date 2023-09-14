انتحار فتاة "مجهولة الهوية" في السليمانية.. سقطت من اعلى جسر (فيديو)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "فتاة مجهولة الهوية، رميت نفسها من أعلى جسر مشاة يقع على الشارع الرابط بين السليمانية ومنطقة رابرين، وتحديدا أمام جامعة السليمانية ما أدى الى وفاتها في الحال"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية، واتخذت إجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الفتاة".ويسجّل العراق زيادة كبيرة في حالات الانتحار التي تنتشر بين شريحة الشباب خصوصا، ودفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلاد إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت السلطات التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003.وتعزو السلطات العراقية الصحية والأمنية على حد سواء ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.