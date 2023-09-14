الوقف السني يحدد غرة ربيع الأول

وذكر بيان للديوان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023 هو مكمل لعدة شهر صفر للعام الحالي 1445، وأن يوم السبت الموافق 16 / 9 / 2023 هو أول أيام غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1445".وأضاف البيان، "سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 / 9 / 2023 هو ذكرى المولد النبوي الشريف".