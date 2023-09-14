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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467708-638303052763878394.jpg
بينها طريق يربط المناطق المقدسة.. قرارات جديدة للّجنة العليا للإعمار والاستثمار
محليات
2023-09-14 | 12:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,754 مشاهدة
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الثانية للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.
ونقل بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، عن الأخير قوله إن "عمل اللجنة يدعم جهود الوزارات في إتمام المشاريع الاستراتيجية والتنموية، وتنفيذ السياسة العامة وأهداف البرنامج الحكومي، ضمن عمل الوزارات والجهات القطاعية، لاسيما دفع المشاريع الكبرى وتمكينها من المضي إلى الأمام، وتحريك المشاريع المتوقفة".
وجرى، خلال الجلسة، "استعراض عدد من المشاريع قيد التنفيذ، ومتابعة خطوات التسلسل الزمني لمراحل الإنجاز والتقدم الحاصل فيها، فضلاً عن متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وشهدت الجلسة "متابعة مهام وصلاحيات اللجنة، ومراجعة الأمر الديواني (22430) لسنة 2022، لغرض تعديل المهام، كما جرى إقرار المهام التي أعدتها هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي طُرحت من قبل أعضاء اللجنة، وتولّي هيئة المستشارين إعداد ورقة تتضمن تعريفات واضحة ومحددة (للمشاريع التنموية والستراتيجية والبنى التحتية)".
كما تمت "مناقشة مشروع إنشاء طريق المرور السريع رقم 2، ومتطلباته في التمويل والتنفيذ، وتقرر أن تتولى وزارتا التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إدراج مكوّن إعداد دراسة ومسوحات لمسار الطريق الجديد، الذي يربط (سامراء- بغداد-كربلاء المقدسة- النجف الأشرف)".
وناقشت الجلسة "المسح الشامل لمشروع الرفيل، وتقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار عرض نتائج المسوحات للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، على مكتب استشاري لغرض إعداد دراسة عن الاستعمالات الممكنة لها، وعرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار".
كما جرت، وفق البيان، مناقشة مشروعي استثمار زور الجادرية وبحيرة الجادرية وتقرر ما يلي:
1- تتولى المديرية العامة للتسجيل العقاري تسجيل أرض زور الجادرية باسم هيئة السياحة، على أن تحدد استعمالات الأرض لأغراض الترفيه والسياحة حصراً، وبدون إقامة منشآت ثابتة، مع الأخذ بعين الاهتمام إقامة جسر خلال هذه الأرض الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات.
2- إقرار توصيات اللجنة الواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 27 آب 2023، دون إقامة منشآت ثابتة، والأخذ بعين الاهتمام إقامة مجسّر خلال الأرض، الذي أقرته لجنة الأمر الديواني 37 لسنة 2019، والجسر الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
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