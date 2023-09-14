البصرة.. اتلاف قنبلة طائرة في قضاء شط العرب

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديريتها في محافظة البصرة شرعت برفع قنبلة طائرة في قضاء شط العرب حقل مجنون".وأضافت، ان " القنبلة نوع اسنيك اي ( Snake.i ) عيارة 500 رطل امريكية الصنع"، مشيرة الى انه "تم رفعها وارسالها الى ساحة الاتلاف في قضاء شط العرب منطقة الشلامجة".