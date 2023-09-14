العتبة العلوية تعلن عدد زوار ذكرى وفاة الرسول

أعلنت العتبة العلوية في محافظة النجف، الخميس، عن عدد زوار ذكرى وفاة الرسول (ص).

وقالت العتبة في احصائية لها تلقت السومرية نيوز نسخة منها، إن "العدد الكلي لزائري امير المؤمنين (ع) في ذكرى رحيل النبي الأعظم (ص) بلغ أربعة ملايين و874 الفا و450 زائرا". وتزامنا مع ذكرى وفاة الرسول شهدت محافظة النجف توافدا للزائرين لاداء مراسم الزيارة وسط استنفار امني وخدمي.