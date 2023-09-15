طقس الأسبوع المقبل في العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في أقسامها الشرقية مسببة تصاعد غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيراً الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".