تعرض للإصابة.. انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية بكربلاء

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء من السيطرة المركزية بان هناك شاب يبلغ من العمر ٢١ عاماً يحاول الانتحار من اعلى جسر الهندية القديم، وعلى الفور توجهت مفرزة من الشرطة النهرية في القضاء الى مكان الحادث، وقبل وصول المفرزة قذف الشاب نفسه من اعلى الجسر وسرعان ما توجهت المفرزة الى مكان حادث وتم انتشاله من نهر الهندية".وتابعت، "تبين انه قد اصيب برأسه نتيجة ارتطامه في الماء، وتم ارساله الى المستشفى لتلقي العلاج، وبعدها تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".