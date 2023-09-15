ووثقت عدسة السومرية الخراب الذي حل بتمثال عبد الكريم قاسم قرب مركز الإطفاء عند شارع السعدي وسط مركز البصرة.

يذكر أن ساحة عبد الكريم قاسم الواقعة قرب مركز للإطفاء عند مدخل شارع السعدي تعد من أقدم الساحات في البصرة، حيث تعود الى النصف الأول من القرن الماضي، وخلال التسعينات كان فيها تمثال ل‍صدام حسين، وبعد عام 2003 اكتسبت اسمها الحالي، ووضعت فيها بعض الصور ل‍عبد الكريم قاسم، ثم وضع تمثال عبد الكريم قاسم ويستبدل بين الحين والأخر.