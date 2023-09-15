مصرع ثلاثة أشخاص إثر سقوط عجلتهم من أعلى جسر الشرقاط



السومرية نيوز - محليات



أفاد مراسلنا في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة أشخاص إثر سقوط عجلتهم من أعلى جسر الشرقاط.

وقال مراسلنا، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، إثر سقوط عجلتهم من أعلى جسر الشرقاط



وأضاف، ان "المتوفين تم نقلهم الى الطب العدلي لإكمال الاجراءات الادارية والقانونية تمهيد لتسليمها الى ذويها".