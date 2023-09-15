التعليم توضح حقيقة عودة المتورطين بالغش والتزوير الى الدراسة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تنفي ما تتداوله بعض المنصات بشأن شمول المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير بالعودة الى مقاعد الدراسة".واكدت الوزارة أن "جميع قراراتها من هذا النوع لا تشمل هذه الفئة المنصوص عليها بالعقوبات الانضباطية وتدعو المهتمين الى متابعة المواقع والصفحات الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة".