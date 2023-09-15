"بفعل السلة الغذائية".. العراق خارج تصنيف الدول المتضررة من التضخم الغذائي

اثرت المستويات المرتفعة للتضخم بشكل واضح على اقتصاد العديد من البلدان خلال العامين الماضيين وفرض هذا الوضع على المستهلكين تكاليف أعلى وخيارات مالية أصعب.

وجاء العراق خارج ازمة التضخم التي تعاني منها تلك الدول وذلك لتبنيه السلة الغذائية التي قللت بشكل كبير من نسبة التضخم الغذائي في البلاد.



وتصدرت فنزويلا دول العالم بنسبة التضخم اذ وصلت الى 414 في المئة تليها لبنان 280 في المئة ثم زمبابوي 256 في المئة والارجنتين 117 في المئة ثم سورينام 71 في المئة تليها مصر 66 في المئة وسيراليون 58 في المئة وغانا وتركيا 54 في المئة واخرها هاييتي بنسبة 46 في المئة.