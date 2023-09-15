مكتب السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الأول

وذكر بيان لمكتب السيستاني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ السبت هو المكمّل لشهر صفر، ويوم الأحد الموافق (17 /9 /2023 م) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1445هـ".ويوم أمس أصدر ديوان الوقف السني، بياناً جاء فيه، أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023 هو مكمل لعدة شهر صفر للعام الحالي 1445، وأن السبت الموافق 16 / 9 / 2023 هو أول أيام غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1445".