صعقة "ماطور ماء" تنهي حياة شاب بالبصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 35 عاما لقي مصرعه اثر تعرضه لصعقة كهربائية من ( ماطور ماء) داخل منزله بمنطقة الشعيبة ضمن قضاء الزبير في البصرة".وأضاف، ان "الشاب توفي في الحال قبل نقله لمستشفى الزبير"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ جميع اجراءات التحقيق في الحادث".