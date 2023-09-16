توقعات حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل وواسط 42، وكركوك والموصل 39، والسليمانية ودهوك 36، وميسان والناصرية والمثنى والبصرة 44، والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية 43، وديالى وصلاح الدين 41".وأضاف أن "طقس غداً الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيراً إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضح أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".