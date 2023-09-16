تخفيض 20% من الغرامات المرورية في إقليم كردستان

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية مرور أربيل، المقدم فاضل نبي، إنَّ "التخفيض سيسري للمدة من 28 من شهر آب الماضي إلى 28 من شهر شباط من العام المقبل".وأوضح أنَّ "الإلغاء جاء بسبب معاناة مواطني الإقليم حالياً من الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك لابد من عدم إثقال كاهلهم أكثر بدفع الغرامات المرورية المترتبة على مركباتهم، ولكن بشرط أن تدفع هذه الغرامات خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وبعد انقضاء هذه الفترة وارتكاب الشخص مخالفة مرورية ولم يدفع الغرامة خلال مدة شهر تتضاعف الغرامة حسب قانون المرور المعمول به في الإقليم".ولفت إلى "نصب كاميرات لمراقبة حركة السائقين على طول الطرق لاسيما غير الملتزمين بقوانين المرور وخاصة مخالفات السرعة التي تكون السبب الرئيس للحوادث"، مشيراً إلى أنَّ "المناطق التي تم نصب الكاميرات فيها آمنة حالياً وتكاد تخلو من الحوادث"، وفقا للصحيفة الرسمية.