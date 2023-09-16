النجف.. اندلاع حريق في السوق الكبير (فيديو)

وقال مراسل السومرية في محافظة النجف الاشرف، إن "حريقاً اندلع وسط السوق الكبير؛ إثر تماس كهربائي".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني التابعة للعتبة العلوية المقدسة، تمكنت من تطويق مكان الحريق والسيطرة عليه واخماده".