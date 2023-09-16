تركيا تعلن تدمير 31 هدفا لتنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

وزعمت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية نقذت عمليات جوية يومي 13 و15 أيلول/سبتمبر على مواقع في منطقة غارا، بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.ولفتت إلى أنه تم خلال العمليات تدمير 31 هدفا بينها مغارات وملاجئ وأوكار ومستودعات مستخدمة من قبل التنظيم الانفصالي، يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني.ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.