استقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومسؤولين اثنين

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق وكلٍّ من المدير العام للدائرة القانونيَّة في الديوان الأسبق والمُفتّش العام السابق؛ عن تهمة استملاك قطع أراضٍ في مُحافظة ديالى إلى ديوان الوقف السنيّ".وأضافت الدائرة إنَّ "مساحة الأراضي التي استملكها الديوان تبلغ (321) دونماً وتقع في منطقة الكاطون"، لافتةً إلى "المبلغ الذي تمَّ الاستملاك به بلغ (21,000,000,000) واحداً وعشرين مليار دينارٍ، مُنوّهةً بأنَّ قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".