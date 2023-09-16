السامرائي يؤكد متابعته ملف سامراء بالكامل: التركة الثقيلة تؤخر ما يطمح اليه المواطن

وقال السامرائي في الحديث عما تحقق خلال الفترة الماضية من معالجات للمشاكل التي قدمها المدراء، انه "يتابع ملف سامراء بالكامل ويطلع بشكل شخصي لكن التركة الثقيلة تؤخر ما يطمح اليه المواطن السامرائي".وتابع، "مع ذلك نحاول بذل جهد أكبر لانطلاق المشاريع التي لم نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى موعد المباشرة وهي كثيرة ومهمة كجزء اساسي من البنى التحتية".