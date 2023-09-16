التربية تسمح لهذه الفئة بأداء امتحانات الدور الثاني غداً

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية المتغيبين في درس واحد ضمن ايام امتحانات الدور الثاني من أدائه يوم غد الاحد الموافق 17 أيلول 2023 عند الساعة الثانية عشر في مدارسهم".