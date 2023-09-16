توجيهات حكومية جديدة تخص مشروع طريق التنمية

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اليوم، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة استراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه".ووجّه رئيس الوزراء، وزارتي النقل وهيئة المستشارين "بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي".وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الاستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية".وبيّن السوداني، أنَّ "مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة".