المرور تكشف عن تعرض أحد ضباطها لاعتداء في بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، عن تعرض أحد ضباطها لاعتداء في مدينة بغداد.



وقالت المرور في بيان، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول اعتداء على مدير مرور بغداد الرصافة، وهنا نود ان نبين أن الاعتداء حصل على احد ضباطنا برتبة نقيب وتدخل مدير مرور بغداد الرصافة لحل الموضوع".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين"



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة بين حماية نائب وضباط مرور في الكرادة وسط بغداد.