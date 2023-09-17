انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، بالإضافة الى توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".من جانبه تمنى وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري "النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم بلدنا".