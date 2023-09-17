المباشرة بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر آيلول الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري ".