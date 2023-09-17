الكشف عن مشروع قانون لتعويض فئة فقدت أموالها في عهد صدام حسين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، إن "مشروع القانون الجديد لرعاية القاصرين يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة للمتغيرات التي حصلت بعد عام 2003"، مشيرا الى ان "القانون ركز على مؤشر مهم، يتعلق بوجود مشاكل للقاصرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة التضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت قيمة الدينار العراقي، ولم يستطع النظام السابق في حينها معالجة هذا الأمر".وبين أن "المشروع الجديد يقيم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يحصل بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض".وأشار هاشم إلى أن "المشروع أدرج في الوقت الحالي لكنه يعتمد على موقف وزارة المالية واللجنة القانونية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على متابعة موضوع الرعاية وأوضاع الأطفال في المدارس باعتبارهم فاقدين أحد الأبوين أو كليهما، وبالتالي فإن دائرة رعاية القاصرين ليست لإدارة الأموال فحسب، وإنما لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية"، بحسب الصحيفة الرسمية.