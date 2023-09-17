جريمة "بشعة" في النجف.. مدمن ينحر شاباً والأهالي تلقي القبض عليه

وقال مراسل السومرية، ان "رجلاً في العقد الرابع من عمره أقدم على نحر شاب يبلغ من العمر 14 عاماً في سوق الانصار وسط محافظة النجف الاشرف، دون معرفة الأسباب.كما أكد المراسل، ان القاتل مدمن مخدرات وتم القاء القبض عليه من قبل أهالي المنطقة وتسليمه الى الجهات المختصة.هذا يأتي بعد يوم واحد من، كشف الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الاشرف، ملابسات جريمة قتل امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً على يد زوجها المنتسب في أحد الأجهزة الأمنية بعد اختفاءها لمدة 3 أشهر، وذلك ان طلبت والدتها التحقيق في الامر.وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.