رصد هدر 1,5 مليار دينار سنوياً في مديرية بلدية النجف

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، كشف عن تسبُّب المُديريَّة بهدر مبلغٍ يُقدَّرُ بـ(1,500,000,000) مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ المُديريَّة منحت شركة مقاولاتٍ عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربويٍّ على أرض "علوة مخضر" في حي السلام بمبلغ (40,000,000) مليون دينارٍ، فيما بيَّن كشف الواردات السنويَّة للبلديَّـة أنَّ إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينارٍ سنوياً".وأشارت إلى "قيام مسؤول محطة المياه الخارجيَّة في معمل سمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المُخصَّصة للفلترة وتحلية المياه التي استلمها، ممَّا أدَّى إلى اندثارها، إضافةً إلى عدم استخدام مادة الحديد "البليت" التي تمَّ شراؤها؛ بغية عمل سياجٍ للمحطة؛ الأمر الذي ترتَّب عليه تصدأ البليت"، لافتةً إلى "ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المُختصّ".وفي محافظة بابل، لفتت الهيئة الى ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قام بضبط معاملة قرضٍ بمبلغ ( 100,000,000) مليون دينار تمَّ منحه من قبل المصرف العقاريّ في المُحافظة لمُقترضين اثنين"، مُنوهةً بـ"أنَّ العمليَّة تمَّت باستخدام المستمسكات الشخصيَّة لأحد المُواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة".